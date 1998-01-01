Депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев во вторник, 15 января, в эфире телеканала «Наш» заявил, что Соединенные Штаты и Европейский союз не станут жертвовать своим благополучием. Они будут блюсти только собственные экономические интересы, сообщает RT.
—
Депутат Верховной Рады считает, что президент Украины Петр Порошенко, секретарь национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, спикер Рады Андрей Парубий и ряд других украинских политиков являются «пятой колонной» США.
Ранее Пятый канал сообщал, что Евгений Мураев назвал Порошенко «крысой, загнанной в угол».