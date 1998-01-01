Депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев во вторник, 15 января, в эфире телеканала «Наш» заявил, что Соединенные Штаты и Европейский союз не станут жертвовать своим благополучием. Они будут блюсти только собственные экономические интересы, сообщает RT.

— Вы верите в Третью мировую ядерную войну из-за Украины? Что США или Европа пожертвуют своим благополучием, чтобы помочь Порошенко или нам с вами? Они выжимают из Украины все соки, выжимают ресурсы: наши Карпаты, нашу рабочую силу и при этом сбывают сюда дешевые товары. Каждая страна всегда за себя , — сказал Евгений Мураев.

Депутат Верховной Рады считает, что президент Украины Петр Порошенко, секретарь национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, спикер Рады Андрей Парубий и ряд других украинских политиков являются «пятой колонной» США.

Ранее Пятый канал сообщал, что Евгений Мураев назвал Порошенко «крысой, загнанной в угол».