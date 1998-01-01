Видео: Сергей Лавров пошутил про «красную кнопку» на большой пресс-конференции

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров вызвал фурор своей искрометной шуткой про «красную кнопку», которая прозвучала на большой пресс-конференции, проходящей в среду, 16 января.

Официальный представитель Министерства Мария Захарова попросила журналистку CBS, которая не могла задать вопрос Сергею Лаврову из-за отсутствия звука у микрофона, нажать кнопку,

— Нажмите кнопку — по-английски сказала Мария Захарова.

— Только не красную кнопку, — с улыбкой и также по-английски уточнил глава российского ведомства Сергей Лавров.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Сергей Лавров рассказал о своем любимом меме про «отравителей Скрипалей».