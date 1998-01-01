«Приклеил и готово»: Американские ученые придумали противозачаточный пластырь

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В «липучку» встроены микроскопические иглы с противозачаточным веществом.

Фото: www.globallookpress.com

Ученые из Технологического университета американского штата Джорджия изобрели противозачаточный пластырь для женщин. Он может стать первым средством длительного действия, которое не требует врачебного участия, пишет журнал Nature Biomedical Engineering.

Согласно инструкции от создателей пластыря, его нужно плотно прижать к коже на несколько секунд. Правда куда конкретно нужно клеить пластырь, чтобы он начал действовать — не уточняется. Тем не менее, сообщается, что после того, как пластырь будет приклеен к коже, в организм через микроскопические иглы поступит вещество левоноргестрел, также содержащееся в противозачаточных таблетках.

При этом пока данный метод контрацепции ученые проверяли только на мышах. Однако они надеются, что пластырь окажется действенным.

— Наша цель — предоставить женщинам возможность самостоятельно использовать противозачаточные средства длительного действия, — сказал автор исследования Марк Праусниц.

Ранее Пятый канал сообщал о тестировании макаками противозачаточных пилюль для мужчин.

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