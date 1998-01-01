Чубайс дал оценку энергорасточительности России

Глава Роснано Анатолий Чубайс охарактеризовал Россию как одну из самых энергорасточительных стран в мире, и уже на протяжении четырех лет в стране отсутствует рост энергоэффективности. Такое мнение он высказал в ходе Гайдаровского форума в среду, 16 января, в Москве.

— Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте, — приводит ТАСС слова Чубайса.

В этой ситуации глава Роснано видит два «болезненных» пути изменения ситуации к лучшему. Во-первых, это касается цен на электроэнергию в России, которые вдвое ниже, чем в мире.

— Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности , — считает чиновник.

Во-вторых, Чубайс упомянул «запреты».

— Существует ряд решений, основанных на лобовых запретах в соответствии с лучшими мировыми практиками, — заключил Чубайс.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в России могут ввести нормы энергопотребления для населения.