Чубайс дал оценку энергорасточительности России

Глава Роснано Анатолий Чубайс охарактеризовал Россию как одну из самых энергорасточительных стран в мире, и уже на протяжении четырех лет в стране отсутствует рост энергоэффективности. Такое мнение он высказал в ходе Гайдаровского форума в среду, 16 января, в Москве.
В этой ситуации глава Роснано видит два «болезненных» пути изменения ситуации к лучшему. Во-первых, это касается цен на электроэнергию в России, которые вдвое ниже, чем в мире.
Во-вторых, Чубайс упомянул «запреты».
Ранее Пятый канал рассказывал, что в России могут ввести нормы энергопотребления для населения.