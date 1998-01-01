МИД РФ заявил о новых свидетельствах связей США с террористами ИГ*

Соединенные Штаты готовят информационную кампанию по дискредитации политики России на афганском направлении. Об этом говорится в опубликованном в среду, 16 января, комментарии МИД РФ. По данным дипведомства, США собираются обвинить Россию в содействии ИГ*, в частности, в переброске в Афганистан террористов из Сирии и Ирака.
Между тем, сообщает МИД РФ, появляются все новые свидетельства связей с игиловцами* самих американцев.
Москва призывает Вашингтон «прекратить плести интриги вокруг крайне чувствительных для Афганистана» проблем и на деле содействовать процессу мирного урегулирования в этой стране.
Как ранее сообщал Пятый канал, в ноябре 2018 года Сергей Лавров назвал Афганистан главной целью ИГ*. Его террористы пытаются превратить в свой плацдарм для экспансии в Центральную Азию.
* — террористическая организация запрещена в РФ