МИД РФ заявил о новых свидетельствах связей США с террористами ИГ*

Соединенные Штаты готовят информационную кампанию по дискредитации политики России на афганском направлении. Об этом говорится в опубликованном в среду, 16 января, комментарии МИД РФ. По данным дипведомства, США собираются обвинить Россию в содействии ИГ*, в частности, в переброске в Афганистан террористов из Сирии и Ирака.

Между тем, сообщает МИД РФ, появляются все новые свидетельства связей с игиловцами* самих американцев.

— Речь идет о недавнем заявлении Движения талибов о целенаправленном рейде американского спецназа по захвату одной из талибских тюрем в афганской провинции Бадгис, в которой содержались боевики ИГИЛ*, захваченные в плен на севере Афганистана в августе 2018 года. Все эти лица были увезены спецназовцами в неизвестном направлении. По некоторым данным, среди них могли быть граждане России и государств Центральной Азии. Такой интерес к игиловцам* наводит на мысль, не пытались ли США, предприняв такую акцию, не допустить утечки информации, которую упомянутые боевики ИГИЛ* могли сообщить относительно своих реальных спонсоров, — говорится в сообщении МИД РФ.

Москва призывает Вашингтон «прекратить плести интриги вокруг крайне чувствительных для Афганистана» проблем и на деле содействовать процессу мирного урегулирования в этой стране.

Как ранее сообщал Пятый канал, в ноябре 2018 года Сергей Лавров назвал Афганистан главной целью ИГ*. Его террористы пытаются превратить в свой плацдарм для экспансии в Центральную Азию.

* — террористическая организация запрещена в РФ