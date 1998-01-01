На Камчатке началось извержение вулкана

В Камчатском крае начал извержение вулкан Шивелуч. В ночь на 17 января эксперты зафиксировали схождение раскаленных лавин по склонам активного купола. Об этом сообщили ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

Вулканологи обеспокоены высокой активностью на Шивелуче. По их словам, с начала декабря практически ежедневно происходит выброс пепла и сход раскаленной лавины. Ученые подозревают, что эти признаки могут свидетельствовать о мощном извержении.

Шивелуч – действующий вулкан на полуострове Камчатка в пределах Восточного хребта. Последний раз столбы пепла вулкан выбрасывал в 2016 году.

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