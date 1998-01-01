Телеведущая и светская львица Ксения Собчак возможно в настоящее время находится в Киеве. Информацию, говорящую об этом, звезда опубликовала в Stories на своей странице в Instagram — видео с Европейской площади украинской столицы, сопроводиев ее надписью на русском и некоем непонятном — то ли на мове, но с ошибкой, то ли специально. (пунктуация и орфография автора сохранена — прим.ред.).

— Ну привет, kiев!)))

Действительно ли Ксения в настоящее время в Киеве официально неизвестно. К слову, некоторое время назад телеведущую внесли в скандальную базу «Миротворец» за посещенеи Крыма в апреле 2014 года, что сильно удивило Собчак, так как она всегда заявляла во всех своих публичных выступлениях, что считает полуостров украинским.

Ранее Пятый канал рассказывал, что весной прошлого года неожиданно вопросы бизнеса телезвезды встали вразрез с политическими взглядами. Ей было необходимо принять участие в бизнес-тренинге, который проходил на территории Крыма, что вынудило Собчак практически публично обратиться к властям Украины, чтобы ей разрешили посетить территорию без последствий. Звезда даже обещала, что будет заезжать на полуостров со стороны Херсона. Звучало это достаточно странно, если учесть, что в то время Крым был уже официально российским после проведенного там референдума.

Зачем на этот раз приехала в Киев Собчак пока не сообщается.