Скандал разгорается в одной из школ Тольятти, Самарской области. Все из-за короткого видео, которое на уроке биологии сняли ученики.

Педагог несколько раз ударила пятиклассницу по лицу. На кадрах видно, как учитель отбирает тетрадь и карандаш у девочки и наносит ей несколько пощечин. После того, как ролик опубликовали в соцсетях, выяснилось, что учительница применяет непедагогические методы уже не в первый раз, однако до этого ей все сходило с рук. Возможно, потому что преподаватель занимает в учебном заведении пост завуча по воспитательной работе.

Родители пятиклассницы ждут объяснений от директора школы.

Ранее Пятый канал рассказывал об учительнице музыки из Санкт-Петербурга, которая называла школьников «тупыми и убогими».