Помощник дрессировщика в Омске госпитализирован после нападения ягуара

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Животное набросилось на мужчину во время репетиции.

Фото: www.globallookpress.com

Ягуар напал на помощника дрессировщика цирка Филатовых в Омске. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации «Вечернего Омска», животное накинулось на 37-летнего сотрудника цирка во время репетиции. Врачи диагностировали у мужчины рвано-укушенные раны головы, груди, шеи, рук и ног. Сейчас он находится в больнице, но его жизни и здоровью ничего не угрожает. Состояние помощника дрессировщика оценивается как удовлетворительное.

При этом в самом цирке утверждают, что «ягуар скорее играл, чем проявил агрессию», и инцидент не повлияет на программу выступлений. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Пятый канал сообщал, что львица искусала четырехлетнюю девочку во время циркового представления в Краснодаре. Ребенок впал в кому.

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