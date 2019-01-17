Помощник дрессировщика в Омске госпитализирован после нападения ягуара

Ягуар напал на помощника дрессировщика цирка Филатовых в Омске. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации «Вечернего Омска», животное накинулось на 37-летнего сотрудника цирка во время репетиции. Врачи диагностировали у мужчины рвано-укушенные раны головы, груди, шеи, рук и ног. Сейчас он находится в больнице, но его жизни и здоровью ничего не угрожает. Состояние помощника дрессировщика оценивается как удовлетворительное.

При этом в самом цирке утверждают, что «ягуар скорее играл, чем проявил агрессию», и инцидент не повлияет на программу выступлений. По факту произошедшего проводится проверка.

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