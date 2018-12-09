Видео: В Nike изобрели самозашнуровывающиеся кроссовки

, 21:12 Видео 24

Чудо-обувь появится на прилавках уже в феврале 2019 года.

Фото: YouTube @ Nike

Прогресс в современном мире идет семимильными шагами, а высокие технологии все больше входят в нашу жизнь. И «входят» почти в прямом смысле — компания Nike презентовала кроссовки, которые сами себя зашнуровывают с помощью приложения на смартфоне.

Nike Adapt появятся в продаже уже в феврале, однако о конечной цене продукта пока не сообщается. Как сообщили разработчики новой модели, смарт-шнуровку компания создавала с мыслями о профессиональных спортсменах, в особенности — баскетболистах, которым в силу активного движения зачастую некомфортно в обуви, которая зашнурована на один «уровень тугости».

— Во время обычной игры в баскетбол ноги спортсмена меняются (например, могут отекать — прим. ред.), и способность быстро менять тугость шнуровки, ослабляя обувь, чтобы увеличить кровоток, а затем снова подтягивая ее, является ключевым элементом, который, по нашему мнению, улучшит опыт спортсмена, — приводит официальный сайт Nike слова своего креативного директора по инновациям Эрика Авара.

Как сообщается в официальном релизе новой модели, активировать самошнуровку можно как через специальное приложение на смартфоне, так и прикосновением к сенсорной зоне, вмонтированной в платформу естественного подъема стопы на самой обуви.

Ранее Пятый канал рассказывал о характеристиках новых смарт-часов от Honor.

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