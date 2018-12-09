Видео: В Nike изобрели самозашнуровывающиеся кроссовки

Прогресс в современном мире идет семимильными шагами, а высокие технологии все больше входят в нашу жизнь. И «входят» почти в прямом смысле — компания Nike презентовала кроссовки, которые сами себя зашнуровывают с помощью приложения на смартфоне.
Nike Adapt появятся в продаже уже в феврале, однако о конечной цене продукта пока не сообщается. Как сообщили разработчики новой модели, смарт-шнуровку компания создавала с мыслями о профессиональных спортсменах, в особенности — баскетболистах, которым в силу активного движения зачастую некомфортно в обуви, которая зашнурована на один «уровень тугости».
Как сообщается в официальном релизе новой модели, активировать самошнуровку можно как через специальное приложение на смартфоне, так и прикосновением к сенсорной зоне, вмонтированной в платформу естественного подъема стопы на самой обуви.
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