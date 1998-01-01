В проруби на Крещение планирует окунуться каждый пятый россиянин

Сегодня — Крещенский сочельник. По церковной традиции верующие в этот день постятся до первой звезды. Кроме того, в доме принято проводить генеральную уборку. А вечером во всех храмах начнется праздничная литургия. За которой последует торжественное освещение воды во всех храмах и купелях. По всей стране заблаговременно приготовили иордани, всего их больше четырех тысяч. Купания начнутся в ночь на субботу.

Согласно проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросу, в 2019 году каждый пятый россиянин планирует принять участие в крещенских купаниях, что на 5% больше, чем в предыдущем. В основном среди желающих — мужчины — 29%, молодежь в возрасте 18-24 года — 36% и жители сел — 25%.

Подавляющее большинство сообщило, что делает это ежегодно и по традиции. 19% — по религиозным мотивам, а 14% уверены, что это положительно сказывается на их здоровье. Почти 80% из тех, кто не планируют принимать участие в крещенских купаниях, назвали причиной — состояние здоровья.