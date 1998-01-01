Умер легендарный КВН-щик и сатирик Семен Лившин

В США в возрасте 79 лет умер сатирик Семен Лившин. Об этом сообщает НСН.

Автор и участник первой команды КВН из Одессы после того, как в течение 13 лет возглавлял отдел сатиры и юмора в газете «Вечерняя Одесса», приехал в Москву и пришел работал фельетонистом в «Известия».

Лившин был награжден российским и международными премиями.

После того, как эмигрировал в США основал там русскоязычную газету «ОКей!» вместе президентом американской лиги КВН Евгением Каминским.

Также Лившин является основателем журнала «Магазин Жванецкого» и автором многих книг — например, «Между нами классиками», «Дерибасовская угол Монмартра».