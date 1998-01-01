В Риге отменены крещенские купания

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Латвийская православная церковь выступила с экстренным сообщением накануне святого праздника.

Фото: Вконтакте @iordany

Жители Риги не смогут в субботу, 19 января, принять участие в крещенских купаниях. Они отменены в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом в экстренном сообщении заявили в Латвийской православной церкви (ЛПЦ).

— В связи с неустойчивыми погодными условиями на Даугаве начался частичный ледоход (между Каменным и Вантовым мостами), который повредил конструкции, заблаговременно сооруженные для окунания в праздник Крещения Господня, — говорится в обращении.

По словам представителей ЛТЦ, были проведены необходимые консультации со специалистами и принято решение не проводить крещенское купание, так как неустойчивые конструкции могут нести смертельную опасность для людей, принимающих участие в православной традиции.

Но чин Великого освящения реки Даугавы состоится днем, как и планировалось.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как проходило купание в Крещенский Сочельник в Москве и Санкт-Петербурге.

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