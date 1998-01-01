«Это кощунство!»: Вместо крещенской купели Бузова окунулась в сугроб — видео

, 13:31 Видео 121

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей страничке в Instagram возмутительное, по мнению интернет пользователей, видео.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 352

Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова в очередной раз удивила своих подписчиков в соцсети Instagram. На своей страничке утром 19 января она опубликовала видео, содержание которого фанатов мягко говоря удивило.

По словам пользователей сети, в праздник Крещения Господне, который отмечают православные верующие по всему миру, Ольга опубликовала видео, где она в купальнике, из которого «выпадает попа», резвится в снегу.

— Всегда мечтала о такой фотографии в снегу, но что-то пошло не так. Впрочем, как всегда. Всем доброе утро. И с крещением! Можно считать, что окунулась в проруби, — написала Бузова.

Подписчики посчитали, что публикация певицы — это кощунство.

— Как же не красиво вообще, ужас, скромности даже нет, стыд потеряла! Куда мир катится…

— Постоянно с голой попой!

— Как не стыдно смеяться над традицией крещенский купаний!!! Это кощунство! — написали злопыхатели.

Отдельное внимание подписчики уделили купальнику, в котором певица предстала перед аудиторией.

— Я отношусь хорошо к Ольге, но заметила также, все купальники, трусы, постоянно в попу засовывает!!! Капец просто.

— Нечего показывать? Ну уже не интересна! Женщину надо раздевать, а она уже голая!

— Скоро она все-таки будет ходить голая, с каждой фоткой чувство стыда уменьшается прямо пропорционально труселям, — отметили подписчики.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что ясновидящая о скорой беременности Ольги Бузовой.

Тема:
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