Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова в очередной раз удивила своих подписчиков в соцсети Instagram. На своей страничке утром 19 января она опубликовала видео, содержание которого фанатов мягко говоря удивило.
По словам пользователей сети, в праздник Крещения Господне, который отмечают православные верующие по всему миру, Ольга опубликовала видео, где она в купальнике, из которого «выпадает попа», резвится в снегу.
Подписчики посчитали, что публикация певицы — это кощунство.
— Как же не красиво вообще, ужас, скромности даже нет, стыд потеряла! Куда мир катится…
— Постоянно с голой попой!
— Как не стыдно смеяться над традицией крещенский купаний!!! Это кощунство! — написали злопыхатели.
Отдельное внимание подписчики уделили купальнику, в котором певица предстала перед аудиторией.
— Я отношусь хорошо к Ольге, но заметила также, все купальники, трусы, постоянно в попу засовывает!!! Капец просто.
— Нечего показывать? Ну уже не интересна! Женщину надо раздевать, а она уже голая!
— Скоро она все-таки будет ходить голая, с каждой фоткой чувство стыда уменьшается прямо пропорционально труселям, — отметили подписчики.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что ясновидящая о скорой беременности Ольги Бузовой.