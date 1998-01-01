Жена футболиста Тарасова развеяла мифы о ее отношениях с его старшей дочерью

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко решила развенчать мифы о ее сложных отношениях с 9-летней Ангелиной — дочерью мужа от первого брака. Как пишет интернет-портал Woman.ru, в сети давно ходят слухи, что у Дмитрия с девочкой напряженные отношения, она не хочет общаться с отцом, и якобы именно Анастасия виновата в этом. Пользователи были удивлены, что Тарасов не взял старшую дочь в отпуск. Однако Настя категорически опровергла домыслы о своей неприязни к ребенку.

Instagram @kostenko.94

— Я прекрасно к ней отношусь! Когда она приезжала, мы всегда общались, — написала она в Instagram.

По словам Костенко, которая летом 2018 сама стала мамой, родив очаровательную Милану, ей всегда было легко находить общий язык с падчерицей, поскольку у нее есть младший брат такого же возраста.

Ранее Пятый канал сообщал, что Тарасов и Костенко уже планируют второго ребенка.