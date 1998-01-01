Самый музыкальный в мире голубь живет в австралийском Мельбурне

, 23:16 Видео 26

В сети стремительно распространяется видео, на котором птица танцует под аккомпанемент уличного музыканта. Однако ролик понравился не всем.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @VERYINTERESTlNG

В сети обсуждают самую музыкальную в мире птицу. Ролик, на котором голубь танцует под песню Blurred Lines в исполнении уличного музыканта в центре австралийского Мельбурна, стремительно распространяется в интернете. Однако многих пользователей видео возмутило.

— У птицы сломана нога. Она не может ходить и не может летать, потому что не может приземлиться на одну ногу. В этом нет ничего смешного!

— Сначала я подумала, что это круто, потом мне стало жаль, — пишут защитники животных. 

— Не порти удовольствие, просто наслаждайся танцами.

— Он пытается передвигаться, потому что у него есть только одна нога, но я должен сказать, что это не значит, что он НЕ танцует! — возражают другие.

Выложенный в Twitter ролик собрал за два почти три тысячи комментариев — как гневных, так и восхищенных.

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