Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая венчаются в Пскове

Выдающийся российский режиссер Андрей Кончаловский и его супруга — актриса театра и кино, телеведущая Юлия Высоцкая в воскресенье, 20 января, венчаются в Троицком соборе в Псковском кремле.

Как сообщает портал pln-pskov, венчание совершает митрополит Псковский и Порховский Тихон. На обряде таинства присутствуют лишь друзья и близкие родственники, в частности, брат Кончаловского — не менее прославленный режиссер Никита Михалков.

Ранее Пятый канал публиковал романтические снимки 45-летней Юлии Высоцкой и 81-летнего Андрея Кончаловского, сделанные на отдыхе в Испании.