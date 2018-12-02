Вся жизнь на шпагате: Волочкова празднует 43-й день рождения — жаркие фото

, 14:38 Фото 25

Балерина не забыла отметиться в социальных сетях и поблагодарила всех в Instagram.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Анастасии Волочковой 43 года — 20 января балерина празднует свой день рождения, о чем она не забыла рассказать подписчикам в Instagram. В такой важный день поклонники Анастасии рады вдвойне — вместо одной публикации они получили сразу две.

 
 
 
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Доброе утро, дорогие. Я сегодня в день рождения не свойственно для себя рано проснулась. Часов в 9. От бесчисленного количества поздравлений.🙏🏻 Пока мои спят, я наслаждаюсь этим прекрасным состоянием счастья.🙏🏻 Спасибо за память и внимание.🙏🏻 Я очень дорожу вами. Верю, что я родилась не зря и от моего присутствия на Земле многим хорошо и светло. Всячески стараюсь совершать для вас что-то хорошее. Как умею. Но от души.🙏🏻 Спасибо, что вы у меня есть.🙏🏻🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #деньрождения

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

На первом фото Волочкова делает селфи в зеркале, а в подписи благодарит всех за память и внимание. Как и всегда, публикация привлекла армию комментаторов.

— С днем рождения Вас, балерина! Вы настоящий агент-провокатор.

— Будьте счастлива, Анастасия! Вы добрая, а это дар Божий, он ущемляет и беспокоит многих. Конечно, вы украшение на планете.

Нашлись и юзеры, которые восприняли фото как очередной повод позлорадствовать.

— Такой ужасный фотошоп.

— В девять утра проснулась. Сон алкоголика крепкий, но недолгий.

— Чистые волосы??? Ооооо, это прорыв! Поздравляю!

Вторая публикация из двух фотографий была посвящена походу Насти в церковь.

 
 
 
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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Общественность не могла не отреагировать на день рождения такого возмутителя спокойствия, как Волочкова. Мы собрали для вас подборку фирменных шпагатов балерины, ведь она никогда не упускает шанса продемонстрировать растяжку.

 
 
 
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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

 
 
 
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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Волочкова отпраздновала Крещение. Без шпагата не обошлось.

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