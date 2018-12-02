Анастасии Волочковой 43 года — 20 января балерина празднует свой день рождения, о чем она не забыла рассказать подписчикам в Instagram. В такой важный день поклонники Анастасии рады вдвойне — вместо одной публикации они получили сразу две.

На первом фото Волочкова делает селфи в зеркале, а в подписи благодарит всех за память и внимание. Как и всегда, публикация привлекла армию комментаторов.

— С днем рождения Вас, балерина! Вы настоящий агент-провокатор.

— Будьте счастлива, Анастасия! Вы добрая, а это дар Божий, он ущемляет и беспокоит многих. Конечно, вы украшение на планете.

Нашлись и юзеры, которые восприняли фото как очередной повод позлорадствовать.

— Такой ужасный фотошоп.

— В девять утра проснулась. Сон алкоголика крепкий, но недолгий.

— Чистые волосы??? Ооооо, это прорыв! Поздравляю!

Вторая публикация из двух фотографий была посвящена походу Насти в церковь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 20 Янв 2019 в 1:30 PST

Общественность не могла не отреагировать на день рождения такого возмутителя спокойствия, как Волочкова. Мы собрали для вас подборку фирменных шпагатов балерины, ведь она никогда не упускает шанса продемонстрировать растяжку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 15 Янв 2019 в 9:51 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 2 Дек 2018 в 1:03 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 19 Янв 2019 в 11:17 PST

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Волочкова отпраздновала Крещение. Без шпагата не обошлось.