Эта неделя была особо богата на очередные выходки российских чиновников. Складывается впечатление, что слуг народа жизнь ничему не учит. И они продолжают с какой-то маниакальной последовательностью штамповать идиотские заявления и шокировать невероятными инициативами. Так, в Чите предложили отключать свет по ночам у малоимущих. Во Владимирской области чиновница заявила персоналу больницы, что медики сами виноваты в своих проблемах. А в Хакасии новоизбранный глава региона выдал своим подчиненным заоблачные премии. Есть ли предел человеческой наглости или слово «чиновник» уже давно стало диагнозом?

— Вы действительно считаете, что покрасив двери в разрушенном здании поликлиники, вы улучшите условия медицинского обслуживания?

— У нас есть программа развития здравоохранения Владимирской области. В настоящее время мы вносим в нее уточнения, — поясняет ВРИО первого заместителя губернатора Владимирской области Мария Чекунова.

Уточним и мы! Перед Вами временно исполняющая обязанности заместителя губернатора Владимирской области. Вооружившись кисточкой и краской, Марина Чекунова видимо решила отбелить свою репутацию. Госпожа чиновница устроила субботник в районной поликлинике, где, как раз накануне, и сделала свое недвусмысленное заявление в адрес местных врачей.

— Понимаете, вы обращаетесь ко мне таким образом, что я золотая рыбка. Я должна сделать вам все, и власть. Надо посмотреть еще и на себя. Занавесочки на окнах, как они висят? Какой чистоты они? Когда мылись окна в последний раз? Как моются полы? Есть ли бахилы? — заявила тогда чиновница.

Это здание можно смело включить в реестр музейных реликвий Владимирской области. Конечно, не Дмитриевский собор, но стоит почти век. И все это время без ремонта. Уж, что только не делали местные врачи, чтобы спасти поликлинику, вот, здесь видно, меняли проводку, но в прошлом году сдались. Вызвали экспертов. Через пару месяцев будет готово заключение: сносить или реконструировать!

Впрочем, это не единственная проблема района. Летом прошлого года о маленьком городе Владимирской области уже говорила вся страна.

— Тот корпус мы сдали 25 декабря, этот получается на месяц раньше, — поясняет и. о. главврача ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» Павел Морозов.

— Почему простаивает в двух словах можете объяснить?

— Оно ждет решение, что здесь будет развернуто и под чьим ведением.

— Это решение принимает ваш областной Минздрав?

— Да, департамент Здравоохранения.

Впрочем, работой своего пока исполняющего обязанности зама Марины Чекуновой новый губернатор вполне доволен и ничего оскорбительного в речи чиновницы не слышит.

— Почему госпожа Чекунова будет участвовать в генеральной уборке Струнинской больницы, как чиновник, а не как волонтер или уборщица, например? Почему Вы ее не уволили за те вольности, которые она позволила себе в присутствие СМИ в отношение врачей больницы?

— Марина Анатольевна, я скажу Вам так, замечательный, профессиональный руководитель, — оправдывает высказывания своей подчиненной губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

А ведь, в том числе и после таких неосторожных высказываний страдает репутация чиновника в целом. А главное рейтинг народного доверия к ним в стране в последнее время только падает.

— Поэтому, наверное, любые неудачные высказывания чиновников сейчас мгновенно становятся широко известны. Конечно, благодаря интернету, вызывает очень серьезный негатив со стороны общества, — объясняет член Общественной Палаты РФ, директор института проблем демократии Максим Григорьев.

Волна возмущений, кажется, накрыла всю Читу после того, как в интернете оказалась запись заседания по вопросам ЖКХ. Точнее та часть, в которой депутат городской Думы Екатерина Борисова предложила бороться с малоимущими должниками по оплате электроэнергии радикальным путем — цитата: «отрубать свет на ночь».

— Фраза, которая была сказана, как сарказм от безвыходности ситуации, повлекла вот такую бурную реакцию в СМИ. Что на самом деле правильно! — поясняет читинский депутат Борисова.

А вот чиновники Хакасии продолжали недоумевать даже после того, как в распоряжении общественности оказался вот этот документ. А в нем черным по белому написано, что Юлия Исмагилова, находясь всего два дня в должности руководителя представительства республики, уже заработала премию в 200 процентов.

А из этого акта хорошо видно — премия за первый месяц ее работы была даже ни одна. Молодой и, видимо очень перспективной чиновнице, удалось заработать почти миллион рублей. Впрочем, почему на фоне замерзающих жителей отдельных поселков республики в администрации решили создать список «премиальных», а не разжалованных чиновников? Этот вопрос журналистов так и остался без ответа.

— Очень часто приходилось видеть, когда чиновники считали, какие законы для них не писаны, в регионах это очень часто было, и они в общем являются такими баронами в некоторых землях, — рассказывает член Общественной Платы РФ, директор института проблем демократии Максим Григорьев.

Впрочем, еще два чтения нового законопроекта депутатов Государственной Думы, и с критикой в адрес чиновников раз и навсегда будет покончено. Они получается ее сами и запретят. Ведь, как бы не толковали свою инициативу о запрете выражать неуважение к власти законотворцы, прокуратура не увидела в новом проекте ничего кроме, ограничения конституционных свобод граждан и свободного распространения информации.

— Данный законопроект является ярким примером излишнего законотворчества, а именно — у нас уже есть в УК такие статьи как статья 329 УК РФ, надругательство над государственным гербом или флагом РФ, 130 УК РФ об оскорблении личности, 152 ГК РФ защита чести, достоинства и деловой репутации. Есть судебная практика по оскорблениям, в том числе в интернете, — говорит журналист Екатерина Винокурова.

Впрочем, по странному стечению обстоятельств авторы покинули зал общественных прений, так и не услышав критики в своей адрес.

— Владимир Владимирович, а можно не подготовленный вопрос?

Как оказалось, неудобные вопросы предпочитали не слушать и во Владимирской области. На пресс-конференции губернатора нам откровенно пытались не дать слово. И все лишь потому, что проблемы в области, от нас — журналистов из Москвы. Или, как назвал губернатор Сипягин — врагов!

— Супостатов! По-русски! Мы же русские люди, я очень люблю говорить по-русски! Супостаты. Причем они не имеют партийной принадлежности, не имеют административной принадлежности. Это определенные люди, которые почему-то мешают развиваться Владимирской области, нам нормальным, — возмущается губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

— То есть, вы сейчас в мой адрес это сказали! Понятно! — все, что осталось сказать корреспонденту Пятого канала.

А пока нас не лишили права критиковать. Может пора уже выступить с инициативой ограничить хамство самих чиновников и запретить депутатам постоянно все подряд нам запрещать?!