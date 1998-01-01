Владелец советской «Чайки» готов расстаться с ней за 600 тысяч долларов

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Жителю азербайджанского села раритет достался от отца. Тому, в свою очередь, автомобиль подарили.

Фото: © РИА Новости / Хоменко

Владелец одного из советских автомобилей «Чайка», на которых ездили высокопоставленные чиновники СССР, хочет продать его за 600 тысяч долларов. Как сообщает ФАН, раритет принадлежит жителю азербайджанского села Кочаскер Туралу Аббасалиеву. Ему он достался от отца, которому несколько десятков лет назад автомобиль подарили.

Сообщается, что машина на ходу и в отличном состоянии, однако ухаживать за ней хозяину становится все сложнее — слишком дорого обходятся детали, которые приходится покупать за рубежом. Но продешевить Турал тоже не собирается. Ему уже предлагали за «Чайку» 200 тысяч долларов, но такая сделка показалась владельцу раритета несправедливой, и он отказался.

Ранее Пятый канал рассказывал, как мошенники пытались продать за 30 миллионов рублей (около 450 тысяч долларов) «Чайку», якобы принадлежавшую советскому генсеку Леониду Брежневу.

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