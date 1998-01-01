Евгений Кафельников включен в Зал Славы тенниса

Один из самых титулованных российских теннисистов Евгений Кафельников включен в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте. Информация об этом опубликована на официальном сайте Зала Славы.
Вместе с вице-президентом Федерации тенниса России в Зал Славы также вошли китаянка Ли На и француженка Мэри Пирс.
Он также отметил, что вышеуказанные спортсмены заслужили эту честь и он с нетерпением ожидает то время, когда их имена появятся в Зале Славы.
Официальное мероприятие по случаю включения новых имен в Зал Славы состоится 20 июля в Ньюпорте.
Ранее Пятый канал сообщал, что пять британских групп будут включены в Зал Славы рок-н-ролла, который находится в музее «Рок Холл» в американском Кливленде.