Евгений Кафельников включен в Зал Славы тенниса

Один из самых титулованных российских теннисистов Евгений Кафельников включен в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте. Информация об этом опубликована на официальном сайте Зала Славы.

Вместе с вице-президентом Федерации тенниса России в Зал Славы также вошли китаянка Ли На и француженка Мэри Пирс.

— Я поздравляю Ли На, Мэри Пирс и Евгения Кафельникова и приветствую их в Международном зале славы тенниса. Это три невероятно трудолюбивых спортсмена, которые ставили и достигали целей на высшем уровне, — заявил президент Зала Славы Стэн Смит.

Он также отметил, что вышеуказанные спортсмены заслужили эту честь и он с нетерпением ожидает то время, когда их имена появятся в Зале Славы.

Официальное мероприятие по случаю включения новых имен в Зал Славы состоится 20 июля в Ньюпорте.

Ранее Пятый канал сообщал, что пять британских групп будут включены в Зал Славы рок-н-ролла, который находится в музее «Рок Холл» в американском Кливленде.