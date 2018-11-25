Проверка Счетной палаты показала, что программа поддержки молодых семей при приобретении жилья пока не решает стратегических задач по улучшению демографии, заявил ТАСС аудитор контрольного ведомства Юрий Росляк.

Он отметил, что на данный момент в России более 219 тысяч молодых семей, из которых ежегодно реальную помощь получают 14 тысяч.

В рамках проверки программы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015–2020 годы аудиторы выезжали в Оренбургскую и Курганскую области. По ее итогам Росляк заявил, что господдержка не сместила акцент с молодых семей на многодетные.

— Изначально программа создавалась для поддержки всех молодых семей. Ее цель — решение, в том числе, демографической проблемы. Но региональные власти приоритет отдают многодетным. Это ущемляет интересы молодых семей, которые не имеют детей или имеют одного-двух , — приводит слова аудитора ТАСС.

В прошлом году на федеральную жилищную программу для молодых семей было выделено 4,3 миллиарда рублей.

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