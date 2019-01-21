Видео: В Москве полыхали склады и автомастерская

Крупный пожар тушили на юго-востоке Москвы ночью, 21 января. На Волгоградском проспекте практически до тла выгорел ангар, в котором находилась автомастерская и склады. Все началось с возгорания деревянных стеллажей. Уже через несколько минут огонь полыхал на площади в 500 квадратных метров. Рухнули крыша и стена.

К счастью, людей в помещениях не было. Никто не пострадал. К этому часу пожарным удалось полностью справиться с возгоранием. Его причины сейчас выясняются.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Ленобласти загорелся склад оконного производства. Пожар возник в ангаре площадью 600 квадратных метров в поселке Янино.