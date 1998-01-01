Как жители Земли наблюдали полное затмение «кровавой» Луны

Уникальное астрономическое явление — красная луна. Такое бывает лишь раз в несколько лет. Утром 21 января спутник земли подошел максимально близко к нашей планете и сменил свой привычный желтый цвет на ярко-красный. Стать очевидцами смогли не только астрономы, но и жители всей европейской части России.

Тысячи жителей Петербурга вышли на улицу, чтобы засвидетельствовать по-настоящему уникальное астрономическое явления. Все было отлично видно, стоял аншлаг.

Луна приближалась к Земле и увеличивалась прямо на глазах. Казалось, рукой подать — каких-то 350 тысяч километров, а это по космическим меркам очень близко.

Когда и где лучше всего наблюдать за суперлуной астрономы давно рассчитали. Но интрига все-таки сохранялась до последнего. Да еще какая. Никто не знал, какой оттенок будет на этот раз. То ли ближе к оранжевому, а то ли действительно — красным как кровь. А вообще, ученые говорят: кровавые закаты и восходы — дело привычное. Здесь природа явлений похожа. Все дело в солнечных лучах.

— Наша планета окружена достаточно плотной атмосферой. В этой атмосфере солнечные лучи искривляются, и особенно сильно искривляются лучи как раз красноватого и оранжевого цвета. Они загибаются внутрь конуса земной тени и создают причудливую, кровавую пугающую окраску, — прокомментировал небесное явление эксперт Пулковской астрономической обсерватории Сергей Смирнов.

Во время затмения мощные фотокамеры и телескопы устремились в небо. Оптика позволяла увидеть каждый кратер. Попкорном астрономы-любители запасаться не стали, зато про горячий чай не забыли. Принесли с собой, чтоб не замерзнуть.

Ранее Пятый канал рассказал, когда метеорит-убийца приблизится к Земле. Согласно астрономическим подсчетам, уже в уже в 2029-м он пролетит в 38 тысячах километров от нас.