Как жители Земли наблюдали полное затмение «кровавой» Луны

, 14:28 Эфирная новость 91

В ночь с 20 на 21 января жителей всей планеты наблюдали уникальное астрономическое явление.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Уникальное астрономическое явление — красная луна. Такое бывает лишь раз в несколько лет. Утром 21 января спутник земли подошел максимально близко к нашей планете и сменил свой привычный желтый цвет на ярко-красный. Стать очевидцами смогли не только астрономы, но и жители всей европейской части России.

Тысячи жителей Петербурга вышли на улицу, чтобы засвидетельствовать по-настоящему уникальное астрономическое явления. Все было отлично видно, стоял аншлаг.

Луна приближалась к Земле и увеличивалась прямо на глазах. Казалось, рукой подать — каких-то 350 тысяч километров, а это по космическим меркам очень близко.

Когда и где лучше всего наблюдать за суперлуной астрономы давно рассчитали. Но интрига все-таки сохранялась до последнего. Да еще какая. Никто не знал, какой оттенок будет на этот раз. То ли ближе к оранжевому, а то ли действительно — красным как кровь. А вообще, ученые говорят: кровавые закаты и восходы — дело привычное. Здесь природа явлений похожа. Все дело в солнечных лучах.

— Наша планета окружена достаточно плотной атмосферой. В этой атмосфере солнечные лучи искривляются, и особенно сильно искривляются лучи как раз красноватого и оранжевого цвета. Они загибаются внутрь конуса земной тени и создают причудливую, кровавую пугающую окраску, — прокомментировал небесное явление эксперт Пулковской астрономической обсерватории Сергей Смирнов.

Во время затмения мощные фотокамеры и телескопы устремились в небо. Оптика позволяла увидеть каждый кратер. Попкорном астрономы-любители запасаться не стали, зато про горячий чай не забыли. Принесли с собой, чтоб не замерзнуть.

Ранее Пятый канал рассказал, когда метеорит-убийца приблизится к Земле. Согласно астрономическим подсчетам, уже в уже в 2029-м он пролетит в 38 тысячах километров от нас.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

15:40
Владимир Путин рассчитывает на помощь Счетной палаты в реализации нацпроектов
15:33
Футболист Кокорин назвал россиян «стадом баранов» в письме из СИЗО
15:26
Совет ЕС ввел санкции в рамках нового режима по химоружию
15:16
Петербуржцы опубликовали фото редкого гало в небе над Северной столицей
15:09
Сколько продлятся холода в европейской части России
14:58
Дональда Трампа номинировали на «Золотую малину» как худшего актера
14:51
«От национальных интересов никто отступать не будет» — Песков о передаче Японии Шикотана и Хабомаи
14:43
Украла слова! Сразу несколько рэперов обвинили Ариану Гранде в плагиате
14:28
Как жители Земли наблюдали полное затмение «кровавой» Луны
14:25
Как стать топ-моделью — лайфхаки, приемы, советы экспертов
14:11
Власти Таганрога объяснили выплату многодетной матери 47,5 рублей
14:09
Ольга Бузова вышла на связь после страшного пожара на курорте — фото
13:57
На лихой тройке: В Москве состоялся чемпионат среди лучших наездников
13:55
В Генпрокуратуре заявили об отсутствии доказательств причастности россиян к крушению MH17
13:31
Видео: В Москве полыхали склады и автомастерская
13:24
«Будет агрессия» — эксперт о газовых переговорах между Россией, ЕС и Украиной
13:18
Культурная эстафета: Как прошло открытие Всероссийского театрального марафона
13:12
Немецкий физик подтвердил беззащитность США перед российским ядерным оружием
13:05
Жителей села, которым грозит подтопление из-за оползня на Бурее, переселят
12:58
Забытые сокровища: Как в Узбекистане обнаружили многомиллионный клад

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама