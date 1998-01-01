Апокалипсис близко! Ученые рассказали, когда метеорит-убийца приблизится к Земле

, 22:15 Эксклюзивное интервью 41

Эксперт из Института астрономии РАН прокомментировал заявление о конце света.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Стала известна дата конца света. Она наступит в 2068 году. Виной всему астероид-убийца Апофис. Сейчас он стремительно направляется в сторону Земли, считают ученые. Размеры небесного камня гигантские: его диаметр превышает 325 метров, а вес, по приблизительным подсчетам, равняется 50 миллионам тонн, при том, что вес всего населения Земли всего лишь в шесть раз превышает массу небесного тела.

Об Апофисе ученые узнали в 2004 году. Тогда же стало ясно, что астероид давно кружится вокруг нашей планеты. С каждым разом, его орбита сужается. Например, если в 2013 году астероид пролетал возле Земли на расстоянии 14,5 миллионов километров — примерно десятая часть расстояния до Солнца, то уже в 2029-м он пролетит в 38 тысячах километров от нас — это десятая часть расстояния от Земли до ее естественного спутника — Луны. После он вернется, чтобы приблизиться еще ближе: в 2044, в 2051 и в 2060. В 2068 году Апофис, как считают некоторые ученые, столкнется с Землей.

Тем не менее заведующий отделом физики и эволюции звезд в Институте астрономии РАН Дмитрий Вибе не согласен с мнением своих коллег. Астроном не отрицает того факта, что в 2029-м Апофис приблизится к Земле, однако он полагает, что смена его движения никак не скажется на жителях планеты.

— Он не собирается падать ни в океан, ни на сушу, он пролетит мимо земли. 40 тысяч километров — это очень большое расстояние, — пояснил академик.

По словам Вибе, астероид станет опасен только в случае столкновения с Землей, а это в ближайшее время не ожидается. Исследователь уверен: конца света не будет. Астероид Апофис, которому многие приписывают уничтожение жизни на планете, не представляет никакой опасности.

По словам Вибе, всплеск интереса к нему возник в связи с научным докладом, в котором рассматривалась траектория движения астероида. Согласно последним данным, вероятность столкновения Земли с ним ничтожна. Тем не менее в научной среди не утихают споры на этот счет.

Ранее Пятый канал сообщал, что ученые из Петербургского Государственного университета просчитали траекторию движения астероида Апофис и допустили, что он может сблизиться с Землей на опасное расстояние. Согласно расчетам, самый опасный момент может наступить в 2068 году.

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