Украла слова! Сразу несколько рэперов обвинили Ариану Гранде в плагиате

, 14:43 144

Хип-хоп исполнители утверждают, что идея песни «7 Rings» принадлежит вовсе не Гранде.

Фото: www.globallookpress.com

Американские рэперы Soulja Boy, 2 Chainz и Princess Nokia обвинили певицу Ариану Гранде в плагиате. Речь идет о песне «7 Rings».

По мнению ДеАндре Уэя, выступающего под псевдонимом Soulja Boy, Гранде «украла слова» и теперь должна «вернуть ему должное».

Также к обвинениям в отношении 25-летней певицы подключился и 2 Chainz.

— Пытаюсь понять, должен ли я поступить как Soulja Boy. Напишите мне в комментариях, — пост с таким текстом опубликовал рэпер в Instagram.

Как, в свою очередь, утверждает еще одна хип-хоп исполнительница Princess Nokia, песня Арианы Гранде «7 Rings» слишком схожа с ее треком «Mine». Кроме того, рэперша заподозрила певицу в расизме.

Не та ли это песня, которую я написала о смуглых женщинах и их волосах? Звучит как-то по-белому, цитирует твит Princess Nokia Газета.ru. Позднее эта запись была удалена из Twitter.

Песня «7 Rings» стала третьим синглом из грядущего альбома Арианы Гранде «Thank U, Next».

Ранее Пятый канал сообщал, что клип на «Thank U, Next» буквально «взорвал» YouTube, собрав 50 миллионов просмотров за сутки.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

15:40
Владимир Путин рассчитывает на помощь Счетной палаты в реализации нацпроектов
15:33
Футболист Кокорин назвал россиян «стадом баранов» в письме из СИЗО
15:26
Совет ЕС ввел санкции в рамках нового режима по химоружию
15:16
Петербуржцы опубликовали фото редкого гало в небе над Северной столицей
15:09
Сколько продлятся холода в европейской части России
14:58
Дональда Трампа номинировали на «Золотую малину» как худшего актера
14:51
«От национальных интересов никто отступать не будет» — Песков о передаче Японии Шикотана и Хабомаи
14:43
Украла слова! Сразу несколько рэперов обвинили Ариану Гранде в плагиате
14:28
Как жители Земли наблюдали полное затмение «кровавой» Луны
14:25
Как стать топ-моделью — лайфхаки, приемы, советы экспертов
14:11
Власти Таганрога объяснили выплату многодетной матери 47,5 рублей
14:09
Ольга Бузова вышла на связь после страшного пожара на курорте — фото
13:57
На лихой тройке: В Москве состоялся чемпионат среди лучших наездников
13:55
В Генпрокуратуре заявили об отсутствии доказательств причастности россиян к крушению MH17
13:31
Видео: В Москве полыхали склады и автомастерская
13:24
«Будет агрессия» — эксперт о газовых переговорах между Россией, ЕС и Украиной
13:18
Культурная эстафета: Как прошло открытие Всероссийского театрального марафона
13:12
Немецкий физик подтвердил беззащитность США перед российским ядерным оружием
13:05
Жителей села, которым грозит подтопление из-за оползня на Бурее, переселят
12:58
Забытые сокровища: Как в Узбекистане обнаружили многомиллионный клад

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама