Украла слова! Сразу несколько рэперов обвинили Ариану Гранде в плагиате

Американские рэперы Soulja Boy, 2 Chainz и Princess Nokia обвинили певицу Ариану Гранде в плагиате. Речь идет о песне «7 Rings».

По мнению ДеАндре Уэя, выступающего под псевдонимом Soulja Boy, Гранде «украла слова» и теперь должна «вернуть ему должное».

Give me my credit. Period https://t.co/Akhp2BXcuY — Soulja Boy (Young Drako) 💲🔌🔫 (@souljaboy) 19 января 2019 г.

Также к обвинениям в отношении 25-летней певицы подключился и 2 Chainz.

— Пытаюсь понять, должен ли я поступить как Soulja Boy. Напишите мне в комментариях, — пост с таким текстом опубликовал рэпер в Instagram.

Как, в свою очередь, утверждает еще одна хип-хоп исполнительница Princess Nokia, песня Арианы Гранде «7 Rings» слишком схожа с ее треком «Mine». Кроме того, рэперша заподозрила певицу в расизме.

— Не та ли это песня, которую я написала о смуглых женщинах и их волосах? Звучит как-то по-белому , — цитирует твит Princess Nokia Газета.ru. Позднее эта запись была удалена из Twitter.

Песня «7 Rings» стала третьим синглом из грядущего альбома Арианы Гранде «Thank U, Next».

Ранее Пятый канал сообщал, что клип на «Thank U, Next» буквально «взорвал» YouTube, собрав 50 миллионов просмотров за сутки.