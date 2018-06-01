В Генпрокуратуре заявили об отсутствии доказательств причастности россиян к крушению MH17

Российские данные по сбившей «Боинг» украинской ракете не заинтересовали Совместную следственную группу (JIT). В свою очередь, Генпрокуратура РФ не видит оснований для допроса кого-либо из россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель генерального прокурора РФ Николай Винниченко отметил, что Россия не получала данные, свидетельствующие о причастности российских граждан к авиакатастрофе 2014 года. При этом якобы «ключевые фигуры», названные изданием Bellingcat уже выступали с опровержением своей причастности.

На борту малайзийского «Боинга» находились 298 человек, большинство из которых — граждане Нидерландов. Украинская сторона возложила вину на ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В сентябре 2018 года Минобороны РФ представило доказательства того, что видеозаписи, на которые опираются следователи, являются сфальсифицированными. На кадрах эксперты обнаружили нарушения законов ретроспективы, искажения света, а также реверсивное изображение «Бука».

Ранее Пятый канал рассказывал о причинах недоверия Запада к российской версии крушения MH17.