Охота ради забавы может стоить свободы пермскому и иркутскому чиновникам

Очередная фотосессия с мертвым медведем. Еще одного чиновника заподозрили в убийстве спящего в берлоге зверя. Скандал разгорелся в Пермском крае, и с каждой минутой он обрастает все новыми подробностями. Оказалось, Василия Утробина, так зовут героя новостных лент, уже пытались привлечь к уголовной ответственности за незаконную охоту. Но доказать тогда факт браконьерства не смогли. Чиновник заявил: это всего лишь фотомонтаж, и к лесному преступлению он никакого отношения не имеет. Но у местных жителей своя точка зрения.

Ворота дома знаменитого на все Юксеево охотника украшают добытые им трофеи. Глава местного поселения Василий Утробин общается с журналистами только по телефону. В разговоре он несколько раз меняет свою позицию. Сначала говорит, что на фото вообще не он, а снимки — фотомонтаж. Потом признается: стрелял, но не в спящего медведя, а в шатуна, которого якобы сначала выманили из берлоги собаки. При этом точно даже не может назвать, в каком месяце это было.

— С прошлого года одни и те же фотографии гуляют, а с медведем… До 30 ноября охота разрешена, тем более мы охотились с собаками, ничего такого нет, мало ли там берлога или дыра какая-то — непонятно, — пытается оправдаться Василий Утробин.

Утро в дикой уральской тайге. Снегоход, ружье, подстреленный символ Пермского края — охотник позирует верхом на только что убитом медведе. Стрельба по мелкой дичи его вообще не интересует, нужно что-то поинтереснее. Например, на прошлогодних фото чиновник держит за лапу убитую им рысь.

По словам охотоведов, разрешения на отстрел этих животных прошлой зимой вообще никто не получал. Но доказать факт браконьерства следователи тогда не смогли. Сейчас охотника снова проверяют: и за рысь, и за медведя.

— По факту предполагаемой незаконной охоты на медведя нашими следователями в Гайнском межрайонном следственном отделе проводится доследственная проверка, — рассказал помощник руководителя Следственного комитета РФ по Пермскому краю Андрей Олин.

Вместе с Утробиным на фото бывший топ-менеджер энергетической компании Николай Илюшин. Местные жители рассказывают: зверей в лесу без разрешений и вопреки всем правилам эта парочка охотников расстреливает чуть ли не раз в неделю.

–Если бы я так сделал, ко мне бы сразу пришли, но я живу в рамках закона, — ответил на обвинения охотник Василий Евдокимов.

Убийство спящего в берлоге медведя по сути приравнивается к браконьерству. Это уже не охота, а преступление и с юридической точки зрения, и с моральной.

— Должно быть разрешение на отстрел медведя, но это разрешение дается только на отстрел медведя, который угрожает людям. Здесь просто видно: берлога, он спящий был медведь. Конечно, наступает уголовная ответственность, — прокомментировал ситуацию адвокат Евгений Черноусов.

История главы поселения Юксеево как две капли воды похожа на скандал вокруг губернатора Иркутской области. Кадры с его участием меньше всего напоминают охоту. Взрослые мужчины тянут из берлоги подстреленного бурого медведя. Сергей Левченко тогда тоже утверждал, что подстрелил медведя-шатуна, который чуть не расправился с охотниками. Но у экспертов другое мнение.

— Судя по пленке, это не медведь-шатун, потому что видно, что берлога достаточно запорошена. Если люди, которые находились рядом с губернатором, были уверены, что там шатун, подводить не сильно подготовленного человека к дикому зверю крайне опасно, — рассудил первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы.

Мог ли Левченко в одиночку справиться с проснувшимся медведем, еще большой вопрос. Судя по фото, охотничьих навыков у него явно недостаточно. А вот барских замашек у всей губернаторской команды в избытке. Со стороны это больше напоминает обычную забаву. В своих угодьях чиновники стреляют где, когда и по кому хотят и чувствуют себя совершенно безнаказанно.

— Во-первых, я думаю, абсолютно не важно, кто за этим стоит: мэр, губернатор. Если это незаконная охота еще и с использованием служебного положения, то срок может быть от трех до пяти лет, — объяснил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Так что, если будет доказано, что Пермский глава поселения и Иркутский губернатор использовали свои связи, чтобы пострелять ради забавы и прихоти в спящих зверей, обычным штрафом никто из них не отделается.

Ранее Пятый канал сообщал, что депутат Владислав Резник предложил разрешить охоту на животных из Красной книги.