Видео: Два корабля загорелись в Керченском проливе у берегов России

Два корабля загорелись у входа в Керченский пролив в нейтральных водах вечером 21 января. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации Керчь. ФМ, огнем охвачена практически вся надводная часть. Люди, находившиеся на борту, пытаются спастись, прыгая в воду. Предположительно, причиной ЧП стал взрыв на одном из судов. Информация уточняется.

По информации ТАСС, возгорание произошло на судне под флагом Танзании. По предварительным подсчетам, на борту 17 и 14 человек.

В данный момент на место ЧП направляется буксир.