Алексей Кудрин отчитался о работе Счетной палаты

Алексей Кудрин докладывал президенту о работе Счетной палаты за полгода. Столько он возглавляет структуру. За это время более трех десятков материалов направлено в Генпрокуратуру, ФСБ и Следственный комитет. Министерства и руководители учреждений получают предписания о рисках невыполнения задач. Счетная палата анализирует их деятельность, применяя новые методики стратегического аудита, когда анализируют не только отчет о проделанной работе, но и то, как это соответствует поставленным целям.

— Большинство счетных палат мира увеличивают долю стратегического аудита в своих проверках, тем самым работая на государство, объясняя, что получается, что не получается в достижении стратегических целей, — отметил Кудрин.

— Я очень рассчитываю на то, что под вашим руководством Палата будет действовать именно в этом ключе, и окажет существенную поддержку в реализации национальных проектов, — подчеркнул президент.

Кудрин заявил, что его ведомство не просто возьмет под строгий контроль процесс выполнения нацпроектов, но и проанализирует причины их невыполнения.

Семь лет назад в свою бытность министром финансов он сам готовил подобные документы. Так что с этой стороной дела хорошо знаком. Правда, тогда у него с премьером существовали разногласия. А Счетная палата, как известно, независимый от исполнительной власти контролер.

Ранее Пятый канал сообщал, что Алексей Кудрин посоветовал россиняам сбережения в размере менее двух миллионов рублей хранить в отчественной валюте.