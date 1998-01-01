Алексей Кудрин отчитался о работе Счетной палаты

, 1:15 Эфирная новость 26

С приходом в надзорное ведомство Кудрин активно внедряет в работу новую методику стратегического аудит.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Алексей Дружинин

Алексей Кудрин докладывал президенту о работе Счетной палаты за полгода. Столько он возглавляет структуру. За это время более трех десятков материалов направлено в Генпрокуратуру, ФСБ и Следственный комитет. Министерства и руководители учреждений получают предписания о рисках невыполнения задач. Счетная палата анализирует их деятельность, применяя новые методики стратегического аудита, когда анализируют не только отчет о проделанной работе, но и то, как это соответствует поставленным целям.

— Большинство счетных палат мира увеличивают долю стратегического аудита в своих проверках, тем самым работая на государство, объясняя, что получается, что не получается в достижении стратегических целей, — отметил Кудрин.

— Я очень рассчитываю на то, что под вашим руководством Палата будет действовать именно в этом ключе, и окажет существенную поддержку в реализации национальных проектов, — подчеркнул президент.

Кудрин заявил, что его ведомство не просто возьмет под строгий контроль процесс выполнения нацпроектов, но и проанализирует причины их невыполнения.

Семь лет назад в свою бытность министром финансов он сам готовил подобные документы. Так что с этой стороной дела хорошо знаком. Правда, тогда у него с премьером существовали разногласия. А Счетная палата, как известно, независимый от исполнительной власти контролер.

Ранее Пятый канал сообщал, что Алексей Кудрин посоветовал россиняам сбережения в размере менее двух миллионов рублей хранить в отчественной валюте.

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