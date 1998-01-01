WADA вынесет вердикт по поводу дальнейшей деятельности РУСАДА

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства должен будет решить судьбу российского представительства этой организации, 22 января. В режиме телеконференции состоится внеочередное заседание. Вопрос на повестке дня лишь один: дальнейшая деятельность РУСАДА.

20 сентября 2018 года российское антидопинговое агентство было полностью восстановлено в правах. При этом для дальнейшего продолжения работы были выдвинуты два условия. Одно из них: передать данные нашей лабораторной системы в центральный офис WADA не позднее 31 декабря. Однако из-за технических накладок данные были получены только в середине января.

Это формально дает право оппонентам России требовать применения к РУСАДА самых жестких санкций, вплоть до полного запрета российским спортсменам участвовать в соревнованиях. Но по мнению экспертов, несмотря на сильное антироссийское лобби в руководстве WADA, опоздание агентству могут простить.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава WADA Крейг Риди в открытом письме объяснил восстановление в правах РУСАДА.