Ресторатор рассказал, что ждет поклонников Versus в 2019 году

, 11:29 23

Организатор рэп-площадки Александр Тимарцев, более известный под псевдонимом Ресторатор, ответил на главные вопросы фанатов Versus.

Фото: Instagram @versusbattleru

Интернет-шоу Versus Battle, выходящее на YouTube с участием российских рэперов, потерпит качественные изменения. Об этом во время часового общения с поклонниками шоу рассказал его главный организатор Александр Тимарцев, более известный под псевдонимом Ресторатор.

— Баттлы стали скучны. Пусть они будут реже выходить на нашей площадке, но они будут отборного качества, — заявил он.

Также Ресторатор еще раз прокомментировал конфликт хип-хоп-исполнителей Птахи и Obe 1 Kanobe, который в конце декабря закончился избиением Давида Нуриева (Птахи), а впоследствии возбуждением уголовного дела.

— С одной стороны, Obe пришел с местью. Я это уважаю. А с другой, палочкой по голове — больно. Было интересно за этим следить. Лишь бы Обика не посадили, — сказал Тимарцев.

Ранее Пятый канал сообщал, что вскоре на площадке Versus может вновь выступить рэпер Вячеслав Карелин, известный под псевдонимом Гнойный. Однако имя его оппонента пока не раскрывается.

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