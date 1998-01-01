Ресторатор рассказал, что ждет поклонников Versus в 2019 году

Интернет-шоу Versus Battle, выходящее на YouTube с участием российских рэперов, потерпит качественные изменения. Об этом во время часового общения с поклонниками шоу рассказал его главный организатор Александр Тимарцев, более известный под псевдонимом Ресторатор.

— Баттлы стали скучны. Пусть они будут реже выходить на нашей площадке, но они будут отборного качества, — заявил он.

Также Ресторатор еще раз прокомментировал конфликт хип-хоп-исполнителей Птахи и Obe 1 Kanobe, который в конце декабря закончился избиением Давида Нуриева (Птахи), а впоследствии возбуждением уголовного дела.

— С одной стороны, Obe пришел с местью. Я это уважаю. А с другой, палочкой по голове — больно. Было интересно за этим следить. Лишь бы Обика не посадили, — сказал Тимарцев.

Ранее Пятый канал сообщал, что вскоре на площадке Versus может вновь выступить рэпер Вячеслав Карелин, известный под псевдонимом Гнойный. Однако имя его оппонента пока не раскрывается.