Пилот Ту-22МЗ погиб при крушении самолета

Появилась информация о погибшем при крушении бомбардировщика Ту-22МЗ. Жертвой трагедии стал пилот воздушного судна. Еще троих человек, также находившихся на борту рухнувшего самолета, разыскивают спецслужбы.

— Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске, Мурманская область. Авиапроисшествие случилось около 13 часов 40 минут по московскому времени, — сообщил источник ТАСС.

Согласно предварительным данным, выжить в ЧП могли штурман и командир бомбардировщика.

Ранее Пятый канал сообщал о крушении самолета в Мурманской области.