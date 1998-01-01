Ведутся поиски самолета с футболистом «Кардиффа» на борту

Частный самолет, на борту которого находился аргентинский нападающий клуба «Кардифф» Эмилиано Сала, исчез с радаров вечером, 21 января. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse, вместе с футболистом был еще один пассажир. Они направлялись из Франции в Уэльс. Связь с самолетом была потеряна в 20 километрах от острова Гернси.

После этого, ночью, на поиски воздушного судна отправились два вертолета и несколько поисковых кораблей, однако ночная операция не увенчалась успехом. Поиски самолета продолжились и утром, но тоже безрезультатно.

Владелец «Кардиффа» Мехмет Далман прокомментировал случившееся. Он отметил, что в клубе обеспокоены новостями по поводу нападающего.

Ранее Пятый канал сообщал, что самолет Ту-22М3 разбился в Мурманской области при заходе на посадку.