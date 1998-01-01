Двух пермяков сняли спасатели с дебаркадеров, плывущих по Каме

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Плавучие пристани оторвались от берега из-за подъема уровня воды в реке.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Спасательная операция, развернутая во вторник вечером, 22 января, в центре Перми благополучно завершена. Экстренным службам понадобилось около 50 минут, чтобы эвакуировать на сушу двух пермяков, оказавшихся на плывущих по реке Кама дебаркадерах, сообщает издание Новый компаньон.

ЧП произошло около 20 часов по местному времени (около 18.00 по московскому времени — прим. ред.) в районе ТЦ «Речник» на ул. Монастырская. Две плавучие пристани оторвало от берега из-за подъема уровня воды в Каме, на каждой из них находилось по человеку — рыбак и охранник.

Мужчин благополучно эвакуировали. Происходит транспортировка дебаркадеров к берегу.

Ранее Пятый канал сообщал, что операцию по спасению найденного в открытом океане подростка сняли на видео. 19-летний индонезиец Алди Новел Адиланг провел на борту своей плавучей шхуны 49 дней — без еды, воды и надежды на спасение.

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