«Тяжела и неказиста»: Лобода показала синяки на ногах после концертов в Москве

Певица Светлана Лобода рассказала поклонникам, чем для нее оборачиваются концерты. Артистка опубликовала снимок коленей и запястья с кровавыми ссадинами.
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Пользователи поблагодарили звезду за самоотдачу на выступлениях и призвали следить за здоровьем.
— Берегите себя очень Вас прошу! Это очень тяжело, но Вы действительно сияете ярче самых ярких звезд!
— Светочка, это было просто бомбически, без комментариев, ты так постаралась, умничка, это был высочайший уровень шоу
— Вот это труд💪💥💥💥
— Тяжела и неказиста жизнь любимого артиста, — гласят комментарии пользователей.
Ранее Пятый канал рассказывал о переносе московских концертов Лободы из-за операции.