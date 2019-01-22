«Тяжела и неказиста»: Лобода показала синяки на ногах после концертов в Москве

, 5:55 Фото 178

Подписчики поблагодарили украинскую звезду за шоу и умоляли беречь свое здоровье.

Фото: instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода рассказала поклонникам, чем для нее оборачиваются концерты. Артистка опубликовала снимок коленей и запястья с кровавыми ссадинами.

 
 
 
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

- Проснулась, посмотрела на себя в зеркало 😳😁вот и закончился наш трехдневный марафон, — подписала публикацию Лобода.

Пользователи поблагодарили звезду за самоотдачу на выступлениях и призвали следить за здоровьем.

— Берегите себя очень Вас прошу! Это очень тяжело, но Вы действительно сияете ярче самых ярких звезд!

— Светочка, это было просто бомбически, без комментариев, ты так постаралась, умничка, это был высочайший уровень шоу

— Вот это труд💪💥💥💥

— Тяжела и неказиста жизнь любимого артиста, — гласят комментарии пользователей.

Ранее Пятый канал рассказывал о переносе московских концертов Лободы из-за операции.

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