Тверь по-прежнему без тепла

Более 30 тысяч жителей Твери оказались без тепла из-за аварии на магистральном трубопроводе. В зоне отключения свыше 50 жилых домов. Холодные батареи сразу в нескольких школах и детских садах. Детей отправили на вынужденные каникулы. Без тепла остался и здание роддома. В медицинском учреждении установлены отопительные приборы.

На месте всю ночь работают аварийные службы. Однако пока устранить последствия прорыва не удается.

— Отработан план-график ликвидации аварии тверской генерации. Мы планируем утром завершить все работы и подключить отопление в отключенные дома, — рассказывает глава Твери Алексей Огоньков.

По поручению губернатора области создана рабочая группа — в нее вошли чиновники, сотрудники энергетических компаний и экстренных служб. Контроль за процессом ликвидации аварии взял на себя глава региона.

В настоящее время в Твери более 20 градусов мороза, днем будет теплее, но не намного.

Ранее Пятый канал сообщал, что жители Красноярска в лютый мороз остались без тепла из-за серьезной коммунальной аварии.