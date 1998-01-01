Тверь по-прежнему без тепла

, 7:04 Эфирная новость 59

Коммунальная авария оставила без тепла более 50 жилых домов, несколько школ, детских садов и роддом.

Фото, видео: Пятый канал

Более 30 тысяч жителей Твери оказались без тепла из-за аварии на магистральном трубопроводе. В зоне отключения свыше 50 жилых домов. Холодные батареи сразу в нескольких школах и детских садах. Детей отправили на вынужденные каникулы. Без тепла остался и здание роддома. В медицинском учреждении установлены отопительные приборы.

На месте всю ночь работают аварийные службы. Однако пока устранить последствия прорыва не удается.

— Отработан план-график ликвидации аварии тверской генерации. Мы планируем утром завершить все работы и подключить отопление в отключенные дома, — рассказывает глава Твери Алексей Огоньков.

По поручению губернатора области создана рабочая группа — в нее вошли чиновники, сотрудники энергетических компаний и экстренных служб. Контроль за процессом ликвидации аварии взял на себя глава региона.

В настоящее время в Твери более 20 градусов мороза, днем будет теплее, но не намного.

Ранее Пятый канал сообщал, что жители Красноярска в лютый мороз остались без тепла из-за серьезной коммунальной аварии.

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