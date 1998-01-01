Израильские контрабандисты ввезли в Японию четыре тонны золота

Власти Японии сообщили об аресте двух граждан Израиля по подозрению в крупной контрабанде золота. По версии правоохранителей, злоумышленники доставляли благородный металл в контейнерах с автозапчастями. Груз следовал из Гонконга в аэропорт Токио.

По информации ТАСС, контрабандисты промышляли сбытом золота около двух лет. За это время им удалось не менее 50 раз провезти в Японию крупные партии. Следователи отмечают, что таким образом в страну попало не менее четырех тонн драгоценного металла на общую сумму 183 миллиона долларов.

Ранее Пятый канал сообщал, что провоз через границу дорогих часов без декларации приравняли к контрабанде.