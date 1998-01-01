Ученые: глобальное потепление приведет к исчезновению пресной воды

Глобальное потепление может «иссушить» грунтовые воды и привести к полному исчезновению питьевой воды на Земле через несколько сотен лет. К такому выводу пришла международная группа ученых, говорится в публикации в журнале Nature.

Исследователи проанализировали гидрологические данные о подземных водах и создали компьютерную модель, которая позволяет проследить, как запасы пресных вод в грунтах будут реагировать на климатические изменения.

В результате выяснилось, что грунтовые воды быстро истощаются во время засух, но при этом также быстро пополняются при обильных осадках.

— Однако им также требуется несколько тысячелетий, чтобы восстановиться от продолжительных засух. Например, источники пресной воды под Сахарой продолжают испытывать последствия от изменений, произошедших десять тысяч лет назад , — отмечают ученые.

По их мнению, проведенное научное исследование должно поспособствовать верной «стратегии пользования» водными ресурсами.

Ранее Пятый канал сообщал о многомиллионных жертвах глобальной засухи, которую предрекли еще одни ученые.