Ученые: глобальное потепление приведет к исчезновению пресной воды

Глобальное потепление может «иссушить» грунтовые воды и привести к полному исчезновению питьевой воды на Земле через несколько сотен лет. К такому выводу пришла международная группа ученых, говорится в публикации в журнале Nature.
Исследователи проанализировали гидрологические данные о подземных водах и создали компьютерную модель, которая позволяет проследить, как запасы пресных вод в грунтах будут реагировать на климатические изменения.
В результате выяснилось, что грунтовые воды быстро истощаются во время засух, но при этом также быстро пополняются при обильных осадках.
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По их мнению, проведенное научное исследование должно поспособствовать верной «стратегии пользования» водными ресурсами.
Ранее Пятый канал сообщал о многомиллионных жертвах глобальной засухи, которую предрекли еще одни ученые.