«Попа-то вываливается»: пользователи раскритиковали новые фото сестры Кардашьян

Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер опубликовала в Instagram кадры с фотосессии, во время которой она демонстрирует свою фигуру в нижнем белье «на ниточках». Однако комплименты Дженнер в этот раз услышать практически не удалось. Поклонники обрушились на 21-летнюю модель с критикой за ее «далеко не идеальные» формы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 22 Янв 2019 в 4:13 PST

— Кайли, это белье вам совершенно не идет. Ваша попа из него прямо вываливается, — написал в комментариях один из пользователей.

— Бюст еще ничего, а вот «ниточки от трусов» прям въедаются в бедра. Некрасиво, — добавил другой.

— Какой-то ужасный зад! — заявил еще один комментатор.

Однако все же нашлись и те, кто назвал Кайли Дженнер «обворожительной в любом образе».

Ранее Пятый канал сообщал, что младшая сестра Ким Кардашьян является самой высокооплачиваемой молодой знаменитостью по версии журнала Forbes.