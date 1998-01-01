Москва будет считать ДРСМД действующим и после 2 февраля

Москва не нарушала Договор о ракетах средней и меньшей дальности, а потому считает доводы Соединенных Штатов Америки по выходу из него несостоятельными. Россия будет считать ДРСМД действующим и после 2 февраля. Об этом заявил в среду, 23 января на брифинге замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— В рамках устроенных американцами политических игр были анонсированы планы приостановить со 2 февраля выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Россия не устранит предмет своего, так называемого нарушения. В свою очередь считаем, что в силу отсутствия в действительности каких-либо нарушений ДРСМД с нашей стороны обозначенное Вашингтоном соответствующее обоснование для приостановки действия договора не состоятельно, а само это решение ничтожно с правовой точки зрения, — цитирует Рябкова ТАСС.

Дипломат отметил также, что США до сих пор так и не объяснили, на основании каких сведений пришли к выводу о дальности ракеты 9М729.

— В течение продолжительного времени США отказывались четко указать на конкретный тип ракеты в российском арсенале, ограничиваясь намеками и недомолвками, ссылаясь на некие загадочные разведданные. Лишь около года назад США сообщили, что речь идет о ракете 9М729. Однако так до сих пор и не объяснили нам, на основе каких сведений в Вашингтоне заключили, что данная ракета испытывалась на запрещенную по ДРСМД дальность , — сказал он.

Заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что Москва готова к работе с Вашингтоном по сохранению ДРСМД, но с обязательным учетом интересов обеих сторон и «без «контрпродуктивных ультиматумов».

Как ранее сообщал Пятый канал, 4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео объявил, что у России есть 60 дней, чтобы вернуться к выполнению ДРСМД, и если она этого не сделает, Вашингтон приостановит свои обязательства по Договору.