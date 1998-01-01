Омбудсмен обратилась в прокуратуру из-за сообщений о голодных обмороках детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Кемеровской области. Ранее появилась информация, что в местных школах ученики падают в голодные обмороки. Об обращении в прокуратуру сообщается на сайте омбудсмена.

Согласно поступившим в аппарат Кузнецовой сведениям, педагоги нескольких сельских школ региона забили тревогу из-за проблем с организацией питания несовершеннолетних. В частности, дети из малообеспеченных семей, которым положено льготное питание, получают в обед порции намного меньше, чем их сверстники из обеспеченных семей.

Кроме того, зачастую ученики, в чьих семьях есть финансовые трудности, стесняются такого положения и попросту не идут обедать вместе с остальными. В результате учителя отмечают случаи падения детей в голодные обмороки.

В случае подтверждения такой информации Кузнецова попросила региональную прокуратуру принять соответствующие меры. Кроме того, детский омбудсмен направила предложения в Роспотребнадзор по совершенствованию системы питания детей в школах и детских садах.

— Разница в обеспечении питанием на основе имущественного ценза детей в школах недопустима. Вопрос требует решения на федеральном уровне , — уверена Кузнецова.

Как отмечается на сайте ведомства, обращения от обеспокоенных качеством питания детей родителей поступают систематически.

Ранее Пятый канал сообщал, что, по словам уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына, школьникам Кемеровской области не хватает денег на обеды и случаи их падения в голодные обмороки участились.