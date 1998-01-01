Зимний кроссворд: «Щас спою!» и причина аварий на дорогах

Загаданы 22 существительных слова, прямо или косвенно связанных с зимой. Проходить кроссворд удобнее всего на домашнем компьютере — мобильная версия может отображаться некорректно.

Кроссворд посвящен зиме, поэтому разгадать некоторые слова помогут «ледяные» ассоциации. Загаданы 22 слова. Кроссворд несложный — подойдет и взрослым, и детям. Если он отображается некорректно, попробуйте открыть эту страницу на большом экране домашнего компьютера.

Вас могут заинтересовать другие «зимние» материалы Пятого канала. Например, подборка интересных январских сериалов: чего стоит стартовавший недавно третий сезон «Настоящего детектива». Пять зимних лайфхаков помогут пережить суровые холода, которые в начале недели, 21 января, оккупировали Центральную Россию. Наконец, попробуйте пройти наш предыдущий кроссворд. Он был посвящен новогодним традициям разных народов мира. Правда, головоломка вышла довольно сложной. Если у вас возникнут трудности, ответы на кроссворд можно найти в специальном материале.