10 необычных новогодних традиций народов мира

Это статья основана на ответах специального новогоднего кроссворда. Попробуйте его пройти, если пока этого не сделали.

1 (г). Горох

Новогодний стол латвийцев без гороха невозможно представить так же, как праздничный стол россиян без мандаринов. Встречая Новый год, жители европейской страны обязательно съедают хотя бы по одной горошине, надеясь на благополучие. Изобилие блюд на столе латышей порадует любого — народ привык отмечать праздник с размахом, под звон бокалов и взрыв фейерверков.

На утро после Нового года в доме у латышей принято разбрасывать горох. Считается, что этот ритуал принесет обильный и урожайный год.

1 (в). Гранат

В Греции новогодним талисманом является гранат. Ее жители верят, что красный плод приносит удачу, счастье и благополучие. За несколько минут до боя курантов греки выходят во двор. Сразу после наступления Нового года все обмениваются поздравлениями, после чего хозяин дома разбивает фрукт о порог. Если его зерна разлетятся в разные стороны — семью ждет успех в новом году. После торжественного обычая все члены семьи переступают через порог, причем обязательно правой ногой.

В некоторых домах традиция разбивания граната проходит утром 1 января или сразу после божественной литургии. Интересно, что так появилось известное греческое выражение «Έσπασε το ρόδι» — «Разбил гранат», что означает хорошее начало чего-либо.

2. Нью-Йорк

Жители американского мегаполиса и туристы собираются в новогоднюю ночь на Таймс-сквер ради грандиозного зрелища. Прямо перед Новым годом на глазах у тысяч людей вниз по шпилю небоскреба спускается гигантский светящийся хрустальный шар, так называемое Большое яблоко. Этой традиции уже 100 лет, и прерывалась она лишь дважды: в годы Второй мировой войны.

Хрустальный шар с Таймс-сквер вблизи. www.globallookpress.com

3. Крампус

Начало декабря в Германии не только несет приятные сюрпризы для послушных детей, но и наказания для хулиганов. Вместе со Святым Николаем, который раздает подарки, ходит жестокий Крампус. Считается, что, когда Крампус находит капризного ребёнка, он кладёт ему под подушку уголь или уносит его в мешке в пещеру, чтобы съесть на рождественский ужин.

Переодевание в Крампуса довольно популярно в Мюнхене. Ежегодно зимой на улицах города появляются щедрые Санта Клаусы, а вместе с ними Крампусы, которые мстят непослушным детям.

Немец в костюме Крампуса. www.globallookpress.com

4. Израиль

Традиционный Новый год не считается официальным праздником в Израиле. Его отмечают только выходцы из РФ: они просят выходной в этот день и проводят его дома в кругу семьи. Все остальные 1 января работают. Для них есть отдельный праздник — Рош Ха-Шан — начало нового года по израильскому календарю.

Еврейский Новый год уникален, поскольку у него нет конкретной даты. Праздник начинается весной в новолуние, поэтому числа каждый год разные. В 2019 году он начнется 30 сентября и продлится до 1 октября. В это время израильтяне отметят наступление 5578 года.

Интересно, что в отличие от русского Нового года, когда народ с удовольствием отплясывает под елкой, на еврейский принято каяться и вспоминать свои грехи. На столе нет яств: только рыба, морковь, яблоки и бараньи головы.

5. Колумбия

У жителей этой южной страны Новый год похож на русскую Масленицу. За несколько дней до праздника колумбийцы делают кукол, символизирующих старый год, сажают на палки и читают забавные завещания. В канун Нового года их отбрасывают от себя подальше.

Символы старого года с сюрпризом: внутри каждой из них спрятан порох или заряды, которые ровно в полночь начинают взрываться. Жители Колумбии верят, что это лучший способ попрощаться с прошлым. Старый год разлетается и уступает дорогу новому.

6. Поцелуй

Сразу после боя курантов во всех домах в Болгарии на три минуты гаснут огни. Это время для новогодних поцелуев, которые заменяют в стране привычные тосты. Иногда болгары даже соревнуются друг с другом: кто больше всех перецелует.

7. Полено

Во многих европейских странах верят не только в доброго Деда Мороза, но и в его антипода. Например, во Франции существует легенда о страшном полене Буш де Ноэлэ. Французы верят, что это страшная сила, от которой нужно очистить свой дом. Они торжественно вносят «злодея», поливают вином и маслом, сжигают, а прах оставляют себе в качестве гаранта безопасности. Этот обычай имеет глубокие корни, но соблюдается не всеми. Большинство семей готовят печенье в виде полена, надеясь искоренить «нечисть».

8. Исландия

В Исландии нет одного Деда Мороза. Вместо него дети верят в существование 13 волшебников, похожих на троллей или гномов. Все они — сыновья страшного горного тролля по имени Грила. Если плохо себя вести, они доставят множество хлопот: своруют еду, напугают, украдут овец и незаметно скроются. Поэтому в преддверии рождественской ночи исландские дети слушаются родителей. Они хотят заслужить снисхождение гномов, ведь добрый тролль может щедро отблагодарить: хорошим детям чародеи кладут в ботинки небольшие подарки на протяжении всех 13 ночей перед Рождеством.

9. Коза

В Норвегии роль новогоднего волшебника исполняет коза. Этому животному в северной стране отдано привилегированное положение. Согласно местной легенде, норвежский король Олаф Второй однажды спас раненую козу, сняв ее со скалы. Бедное животное доставили во дворец, вылечили и отпустили восвояси. В знак благодарности коза каждую ночь приносила спасителю редкие целебные растения.

После этого в Норвегии стали считать, что в новогоднюю ночь подарки приносит священная скотина. Прихода козы все дети ждут с нетерпением: в обувь кладут сухие колосья овса, а утром на их месте находят новогодние угощения.

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