В сети активно критикуют очередное «мажорское» видео. Ролик, где молодые люди «сорят деньгами» из окон автомобилей в центре Москвы опубликован в Instagram. При этом лица парней скрыты под золотыми масками.
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Некоторые подписчики возмущены «выходкой» до предела и свое негодование ответно адресуют «героям» видео.
За несколько часов ролик собрал около 300 тысяч просмотров. Причем некоторые пользователи предположили, что люксовые автомобили были взяты напрокат, а деньги были фальшивыми — из «банка приколов».
Ранее Пятый канал сообщал, что в центре Петербурга компания из авто разбрасывала фальшивые деньги. Хамскую выходку мажоров обсуждали пользователи интернета.