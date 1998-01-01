«Дешевые понты»: в сети активно критикуют сорящих деньгами мажоров — видео

, 21:29 Видео 50

Лица молодых людей скрыты на кадрах ролика золотыми масками.

Фото, видео: instagram @richrussiankids

В сети активно критикуют очередное «мажорское» видео. Ролик, где молодые люди «сорят деньгами» из окон автомобилей в центре Москвы опубликован в Instagram. При этом лица парней скрыты под золотыми масками.

— Трюк старый, но учитывая тенденцию курса рубля, с каждым разом комменты нищеты все более желчные, — пишут авторы видео.

Некоторые подписчики возмущены «выходкой» до предела и свое негодование ответно адресуют «героям» видео.

— Некоторым людям денег не хватает, а они их разбрасывают, как мусор ненужный. Я понимаю, что понты, но подумайте о людях!!!

— Лучше бы больным детям отдали! Чем впустую выкидывать

— Фуууу… Понты дешевле, чем у моих одноклассников

За несколько часов ролик собрал около 300 тысяч просмотров. Причем некоторые пользователи предположили, что люксовые автомобили были взяты напрокат, а деньги были фальшивыми — из «банка приколов».

Ранее Пятый канал сообщал, что в центре Петербурга компания из авто разбрасывала фальшивые деньги. Хамскую выходку мажоров обсуждали пользователи интернета.

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