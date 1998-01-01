Генеральная репетиция марша в память о снятии блокады прошла в Петербурге

В Петербурге прошла генеральная репетиция торжественного марша к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Началось все с выноса знамени Победы и штандартов всех фронтов, принимавших участие в боях за город. Пешую часть открывали колонны курсантов в форме военных лет. И это вовсе не одежда единого образца. В полушубках и валенках уходили на фронт ополченцы, в шинелях и сапогах сражались красноармейцы, а в бушлатах и ботинках — моряки-балтийцы. Военную технику тех лет восстановили участники клубов исторической реконструкции.

— Мы очень атмосферно сейчас доехали, обмерзшая Нева и так далее. Когда-то по улицам этого города, нашего родного, такие же пулеметы на таких же машинах перемещались для обороны, — делится впечатлениями участница репетиции Марина Кудрявцева.

— Единственное, что пробки, много современных машин, фотографирующие люди. Но если это отбросить, то очень атмосферно, — добавляет Олег Кудрявцев.

Колонну военной техники возглавил легендарный советский танк Т-34. В ленинградский День победы — 27 января — если позволит погода, над Дворцовой площадью состоится еще и воздушный парад. Военные летчики покажут фигуры высшего пилотажа.

Также Пятый канал публикует серию материалов, посвященных 75-летию освобождения Ленинграда.