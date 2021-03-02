Как быстро разносить тесную обувь — простой и проверенный лайфхак

|
Алиса Старжевская
52 218

Бывает, что туфли кроссовки или ботинки в магазине очень понравились, но размер немного не ваш. Первые немного жмут, а те, что побольше — уже слишком свободны. Это не беда.

Фото, видео: pxhere.com

Смело покупайте те, что тесноваты и скорее несите домой, ведь еще наши предки придумали крайне простой и необычайно эффективный способ, как разносить обувь, которая слегка маловата.

Вам понадобятся два крепких полиэтиленовых пакета, без дырок — это важно, а еще вода, свободная морозильная камера и ваша обувь. И это все — ставите вашу обновку на стол, размещаете внутри пакеты и заливаете их водой. Очевидно, что пакеты должны быть по размеру обуви, чтобы ваши ботинки или туфли полностью наполнились водой. Ну и понятно, почему пакеты не должны протекать — вся вода выльется, и ничего не выйдет.

Итак, вода в пакетах, пакеты в обуви — отправляйте ее на ночь в морозилку. Как известно из школьной программы по физике, жидкость при переходе из жидкого состояния в твердое расширяется, параллельно расширяя все на своем пути.

Утром скорее доставайте свою обувь, вынимайте из нее пакеты со льдом — их в раковину, таять, а ботинки — в коридор, отогреваться при комнатной температуре. Крайне не желательно ускорять этот процесс — ставить обувь на батарею или использовать электронный сушилки — от резкого перепада температур может пострадать материал, из которого изготовлены ваши ботинки.

Собственно, когда придет время, надевайте обувь и наслаждайтесь — они уже не жмут.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.04
-0.40 89.45
-0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:11
Как смерть экс-солистки может повлиять на планы Little Big на «Евровидение»
8:10
ТОП-5 отличий современных сорокалетних женщин от их сверстниц времен СССР
8:05
Преподавателя Бурятского госуниверситета нашли мертвым в центре Улан-Удэ
8:00
Пять женских имен, которые притягивают богатство
7:59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака
7:57
Голикова спрогнозировала сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-6 знаков зодиака, от которых не дождешься подарков
«На этой кухне рождалась вся история Little Big» — одно из последних интервью Анны Кастельянос
ТОП-4 пар по знаку зодиака, чьи отношения приведут к беде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака