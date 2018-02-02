Самую дорогую квартиру в США продали за 238 миллионов долларов

, 7:41 Фото 23

Покупателем четырехуровневого пентхауса стал основатель инвестиционного фонда Citadel Кеннет Гриффин.

Фото: Twitter @vicfortezza

Самую дорогую квартиру в США продали за астрономическую сумму — 238 миллионов долларов. Апартаменты занимают последние четыре верхних этажа жилого небоскреба в центре Нью-Йорка. В здании еще ведутся ремонтные работы. Ожидается, что в нем будет располагаться спортивный клуб, библиотека, площадки для игры в баскетбол и гольф. Общая площадь квартиры превышает две тысячи квадратных метров.

По информации The Wall Street Journal, владельцем пентхауса стал бизнесмен и филантроп Кеннет Гриффин. Когда 50-летнему финансисту понадобилось «место для отдыха» поблизости от нового офиса, он остановил свой выбор на 70-этажном доме Central Park South. До этого случая основатель одного из крупнейших американских хедж-фондов Citadel Investment Group также «отметился» покупкой поместья рядом с Букингемским дворцом, резиденцией королевы Великобритании.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге несколько старинных особняков выставили на торги за один рубль.

Самую дорогую квартиру в США продали за 238 миллионов долларов

1/7

dailymail.co.uk

2/7

dailymail.co.uk

3/7

dailymail.co.uk

4/7

dailymail.co.uk

5/7

dailymail.co.uk

6/7

dailymail.co.uk

7/7

dailymail.co.uk

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

7:53
Оппозицинер Хуан Гуайдо не исключает амнистию для Мадуро
7:41
Самую дорогую квартиру в США продали за 238 миллионов долларов
7:27
Быть как модель: Эмили Ратаковски поделилась секретом идеальной фигуры
7:16
Как крепко склеить тонкие вещи — безотказный лайфхак
7:09
Часы Судного дня замерли за две минуты до «ядерной полуночи»
7:01
Петросян и Степаненко развелись, но имущество не поделили. Как разворачивается битва
7:01
Как быстро разносить тесную обувь — простой и проверенный лайфхак
6:57
Анфиса Чехова рассказала о жутком опыте похудания в молодости
6:40
На 11 объектах Иркутской области прошла эвакуация из-за сообщений о минировании
6:33
Легендарная разведчица Гоар Вартанян отмечает свое 93-летие
6:16
Центральный военно-морской музей празднует свое 310-летие
6:01
«Эффект сжатой пружины»: Что случится после того, как отпустят цены на бензин
5:56
Россия «задолжала» Совету Европы около 60 миллионов евро
5:44
США не исключили силового вмешательства в ситуацию в Венесуэле
5:35
В Госдуме высказались за установку датчиков утечки газа в жилых домах
5:21
Новгородцы негодуют из-за местного закона о выплатах матерям пособия за первенца
5:21
Выживший после крушения Су-34 летчик рассказал о моменте столкновения
5:11
Десятки прожекторов появились на Дворцовой площади к годовщине снятия блокады
5:06
Корабли Тихоокеанского флота вернулись во Владивосток из дальнего похода
4:19
Украинский политик призвал к силовому захвату Кубани и Кавказа

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

16.04.2018

Москва и Петербург оказались в конце мирового списка городов, в которых стремительно дорожает жилье

14.02.2018

Крым поднялся сразу на 11 позиций по качеству жизни за 2017 год

02.02.2018

Эксперты рассказали о самых дорогих квартирах в регионах России

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Освобождению Ленинграда — 75 лет

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдут 26 и 27 января. Пятый канал меняет сетку вещания.

5-tv.ru

Цифры дня

«Свои» объединили российских телезрительниц!

22 января показ детектива «Свои» в вечернем прайме собрал у экранов 12,7% телезрительниц России в аудитории «Женщины 25-54». Это вновь принесло Пятому первое место среди всех федеральных телеканалов!

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама