Самую дорогую квартиру в США продали за 238 миллионов долларов

Самую дорогую квартиру в США продали за астрономическую сумму — 238 миллионов долларов. Апартаменты занимают последние четыре верхних этажа жилого небоскреба в центре Нью-Йорка. В здании еще ведутся ремонтные работы. Ожидается, что в нем будет располагаться спортивный клуб, библиотека, площадки для игры в баскетбол и гольф. Общая площадь квартиры превышает две тысячи квадратных метров.

По информации The Wall Street Journal, владельцем пентхауса стал бизнесмен и филантроп Кеннет Гриффин. Когда 50-летнему финансисту понадобилось «место для отдыха» поблизости от нового офиса, он остановил свой выбор на 70-этажном доме Central Park South. До этого случая основатель одного из крупнейших американских хедж-фондов Citadel Investment Group также «отметился» покупкой поместья рядом с Букингемским дворцом, резиденцией королевы Великобритании.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге несколько старинных особняков выставили на торги за один рубль.