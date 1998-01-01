Российское правительство должно приравнять аборты к убийству и наказывать за это по уголовной статье. Об этом в разговоре с Пятым каналом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

— Мы отказываемся признавать очевидный факт того, что любой аборт является убийством человека. Это медицинский факт. Но называется это по-другому, чтобы было психологически легче это дело осуществлять, — сказал Милонов.

По его мнению, те, кто в прошлом занимался составлением законодательный базы, ввели российских российских граждан в заблуждение, подменив определения.

Сейчас депутат занимается составлением нового законопроекта, касающегося запрета абортов в России. Затем документ будет передан на рассмотрение правительства.

Ранее Пятый канал сообщал, что Виталий Милонов выступил еще с одной запретительной инициативой, согласно которой суррогатное материнство должно быть также объявлено вне закона.