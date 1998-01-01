Фигуристка Софья Самодурова завоевала золото на чемпионате Европы

16-летняя российская фигуристка Софья Самодурова заняла первое место на чемпионате Европы в Минске набрав по итогам короткой и произвольной программ 213,84 балла, сообщает ТАСС.

В очном противостоянии спортсменка обошла олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая допустила в прокате ряд ошибок и падение. В активе у Загитовой 198,34 балла и итоговое второе место.

Ранее Пятый канал сообщал, что фигуристка Алина Загитова лидировала после короткой программы на чемпионате Европы. С результатом 75,00 баллов российская спортсменка занимала первое место. На втором месте оказалась Софья Самодурова с 72.88 баллами. Еще одна российская фигуристка Станислава Константинова не справилась с волнением и в результате заняла только 11-е место.